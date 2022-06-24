***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 23:48
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Medya grubumuzun organizasyonel yapılanması ile Şirketimizin ana faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren iştirak ve bağlı ortaklarının konsolidasyon kapsamı dışına çıkarılmasını teminen,
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden paylarının, medya grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren başka bir şirkete devrine yönelik olarak, ilgili bağlı ortaklığın finansal değerlemesinin de yapılması dahil ve bununla sınırlı olmamak olmak üzere, gerekli tüm ön hazırlık süreçlerinin başlatılması ile,
Şirketimizin diğer bağlı ortaklığı olan Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ticari faaliyetlerinin sonlandırılması ve/veya marka devri süreçlerine yönelik olarak gerekli tüm ön hazırlık süreçlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
İlgili süreçlere ilişkin olarak, Şirketimiz paylarının değeri ve fiyatı ile yatırımcılarının yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte yeni bilgi, olay ve gelişmelerin ortaya çıkması halinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039305
BIST
13:402.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -29,81
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:4016,7240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1604
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:4017,7177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1095
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:40988,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,54
|Açılış
|: 988,55
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:38
|SANEL
|7,92
|6.989.622
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.441.794
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.225
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.291.509
|% 9,87
|
|BERA
|15,85
|248.832.070
|% 9,08
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|BFREN
|1.132,90
|11.294.313
|% -4,11
|
|DOAS
|81,65
|43.343.868
|% -4,00
|
|GLBMD
|6,63
|3.640.399
|% -3,91
|
|THYAO
|49,76
|2.660.235.934
|% -0,98
|
|SISE
|21,60
|1.030.365.383
|% -0,74
|
|EREGL
|27,78
|869.021.300
|% -0,29
|
|ASELS
|23,74
|662.645.913
|% -3,34
|
|SAHOL
|20,30
|548.987.191
|% -1,55
|
|ODAS
|3,16
|283.387.846
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|368.100.905
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|497.353.152
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|142.294.763
|% -1,92
|
|THYAO
|49,76
|2.660.235.934
|% -0,98
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7142
|16,7327
|% -0,90
|
|Euro
|17,6930
|17,7161
|% -0,62
|
|Sterlin
|20,4526
|20,5552
|% -0,98
|
|Frank
|17,3678
|17,4724
|% -1,03
|
|Riyal
|4,4382
|4,4605
|% -1,06
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|11,39
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|6.594
|6.694
|-30,00
|
|Tam
|6.577
|6.671
|-191,00
|
|Yarım
|3.229
|3.263
|-93,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.631
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,51
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,32
|