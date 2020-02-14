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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.02.2020 15:45
GÜNCEL HABERLER



***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif Özcan Uzman / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 21.07.2014 0212 449 60 88 elifozcan@hurriyet.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Sınav Sürecinde Sınav süreci devam etmektedir.
Murat Öztürk Müdür/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 14.02.2020 0212 449 60 88 yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204979 / 909059




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819050


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,87 671.224.717 % 19,58  
AYCES 12,74 6.172.972 % 14,98  
BJKAS 3,10 531.504.075 % 13,97  
ALCTL 19,92 60.141.434 % 11,85  
GEDIK 12,10 57.352.016 % 11,01  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8653 7,9048 % 0,06  
Frank 6,1535 6,1906 % 0,14  
Riyal 1,6120 1,6201 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 -0,30  
Altın Gr. 307 307 0,90  
Cumhuriyet 2.032 2.062 2,00  
Tam 2.023 2.074 1,24  
Yarım 978 1.003 0,60  
Çeyrek 491 502 0,30  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 0,06  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 57,33 57,33 0,99  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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