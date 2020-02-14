***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2020 15:45
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif Özcan Uzman / Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 21.07.2014 0212 449 60 88 elifozcan@hurriyet.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Sınav Sürecinde Sınav süreci devam etmektedir.
Murat Öztürk Müdür/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 14.02.2020 0212 449 60 88 yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204979 / 909059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819050
BIST
16:26120.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -262,00
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.175
16:266,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:266,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:26307,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,05
|Açılış
|: 307,30
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,87
|671.224.717
|% 19,58
|
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,10
|531.504.075
|% 13,97
|
|ALCTL
|19,92
|60.141.434
|% 11,85
|
|GEDIK
|12,10
|57.352.016
|% 11,01
|
|TUKAS
|12,78
|3.726.165
|% -16,25
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|45.480.922
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,41
|12.638.596
|% -8,02
|
|QNBFB
|51,50
|964.321
|% -7,71
|
|ASELS
|29,08
|1.252.202.330
|% 3,05
|
|THYAO
|14,91
|1.246.833.443
|% -0,53
|
|GSRAY
|2,87
|671.224.717
|% 19,58
|
|ISGYO
|2,21
|600.532.199
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,10
|531.504.075
|% 13,97
|
|ISGYO
|2,21
|600.532.199
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,87
|671.224.717
|% 19,58
|
|BJKAS
|3,10
|531.504.075
|% 13,97
|
|CEMAS
|1,24
|193.343.262
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|285.972.455
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8653
|7,9048
|% 0,06
|
|Frank
|6,1535
|6,1906
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6120
|1,6201
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,30
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,24
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,60
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,99
|