***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 03.05.2021 (bugün) tarihinde almış olduğu kararı ile, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak üzere 2021 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesineDENETİMDEN SORUMLU KOMİTEAdı Soyadı Görevi1- Alaattin Aykaç Başkan2- Orhan Kırca ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİAdı Soyadı Görevi1- Alaattin Aykaç Başkan2- Orhan Kırca Üye3- Elif Özcan ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİAdı Soyadı Görevi1- Alaattin Aykaç Başkan2- Hüseyin Emrah Kurtoğlu Üye3- Mustafa Çelik ÜyeKomite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934289BIST