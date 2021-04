***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih26/03/2021Saati11:00AdresiBüyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBULGündem1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi , 4-) 2020 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili görüşünün karara bağlanması, 5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi, 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin görüşülmesi, 7-) Bağımsız Denetçi seçimi, 8-) Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi, 9-) T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 10-) Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularHuzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2020 yılına ait Olağan genel kurulu 26/03/2021 tarihin de, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2021 tarih ve 62642165 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Emrah GÜNAY gözetiminde toplandı. Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 32.930.223 hissenin asaleten ve 17.069.777 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Emrah GENÇ oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2-)2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi. Madde 3-) Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından verilen 2020 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucun da , oybirliği ile kabul edildi. Madde 4-) 2020 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve 2020 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi. Madde 5-)2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine , 2021 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2021 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı , yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam edilmesine 2020 yılında yapılan ücret, prim veya ücret benzeri ödemelerin ve menfaatlerin kabulüne ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Madde 7-)6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 223598, Mersis Numarası:0272005603400010, merkezi Büyükdere Caddesi Nevtron İş Merkezi N119/A Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 8-) Gerektiği takdirde, Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 9-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 10-) Dilekler ve kapanış bölümünde ortaklar tarafından söz alan olmadığından dolayı toplantı saat 11:30' da Sayın Nesim PERES tarafından sonlandırılmıştır. Genel Kurul Tescil Tarihi31/03/2021Açıklamalar26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde tescil olmuştur.