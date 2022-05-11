***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHZRF82215 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.08.2022Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,51ISIN Kodu TRFHZRF82215Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,9456Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?TURKTARING UVUKD: TR A-, KVUKD: TR A2 09.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/1 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 10,000,000 TL nominal değerli bono satışı, 84 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda bir defada yapılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029169BIST