Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HYV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

21.06.2022 15:04
***HYV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***HYV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HYV]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hedef  Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 22/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                                        FON KODUESKİ FON UNVANI                                        YENİ FON UNVANI   HYVHedef Portföy Para Piyasası FonuHedef Portföy Para Piyasası  (TL) Fonu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038414


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:212.569
Değişim :  1,18% |  30,08
Açılış :  2.557  
Önceki Kapanış :  2.539  
En Yüksek
2.577 En Düşük
2.551
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 11,70 3.061.305 % 9,96  
ULUSE 184,30 40.486.589 % 9,96  
ETYAT 3,32 10.811.641 % 9,93  
RODRG 18,40 2.942.673 % 9,65  
BALAT 12,01 836.242 % 9,48  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Dolar 17,3440 17,3485 % 0,10  
Euro 18,2977 18,3147 % 0,51  
Sterlin 21,2324 21,3388 % 0,30  
Frank 17,8616 17,9692 % 0,11  
Riyal 4,6103 4,6335 % 0,10  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -3,91  
Altın Gr. 1.025 1.025 0,62  
Cumhuriyet 6.823 6.926 16,00  
Tam 6.801 6.900 -4,00  
Yarım 3.339 3.375 -2,00  
Çeyrek 1.672 1.687 -1,00  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 0,17  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 0,12  
B. Petrol 115 115 1,28  
Seans Raporu 16:20
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru