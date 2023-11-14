***IAZ* *INVAZ* *EKOS*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
14.11.2023 14:49
***IAZ******INVAZ******EKOS*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217815
BIST
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16:537.674
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 105,54
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5328,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0361
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5330,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3556
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,9830
En Düşük
30,5634
16:531.799,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.798,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:53
|PENTA
|22,22
|143.191.063
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.734.347.807
|% 9,99
|
|ENSRI
|32,82
|50.149.576
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.280.694
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.298.544
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,70
|7.310.976.582
|% 2,37
|
|TUPRS
|151,60
|3.405.649.650
|% 3,13
|
|ISCTR
|19,98
|2.824.233.881
|% 0,91
|
|MIATK
|815,00
|2.734.347.807
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,43
|2.673.756.826
|% 5,99
|
|EKGYO
|7,43
|2.673.756.826
|% 5,99
|
|IHLAS
|1,47
|365.144.863
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,08
|728.451.249
|% 2,01
|
|ISCTR
|19,98
|2.824.233.881
|% 0,91
|
|IHGZT
|1,38
|185.546.986
|% -4,83
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6199
|28,6265
|% 0,13
|
|Euro
|30,9654
|30,9770
|% 1,16
|
|Sterlin
|35,4065
|35,5841
|% 1,16
|
|Frank
|31,8332
|32,0250
|% 0,79
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|876,99
|878,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,88
|999,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,71
|82,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,38
|1.954,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
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