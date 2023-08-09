***IAZ* *INVAZ* *TATEN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
09.08.2023 15:49
***IAZ******INVAZ******TATEN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182742
BIST
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16:257.510
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 97,36
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.516
16:2527,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0639
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
16:2529,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
16:251.672,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.672,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BRSAN
|345,40
|1.237.929.209
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.010.335
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|15.138.737
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|895.520.174
|% 9,98
|
|HKTM
|72,70
|204.917.864
|% 9,98
|
|ALCTL
|103,90
|261.133.158
|% -9,97
|
|LOGO
|80,15
|304.448.316
|% -8,97
|
|GOODY
|25,02
|400.848.710
|% -8,69
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|DESPC
|25,80
|21.408.682
|% -7,19
|
|THYAO
|258,40
|9.507.818.739
|% -1,30
|
|ASTOR
|124,40
|8.113.250.355
|% 8,08
|
|EREGL
|41,06
|6.677.408.973
|% 0,20
|
|YKBNK
|15,51
|4.628.070.986
|% 3,88
|
|KONTR
|288,60
|4.242.495.647
|% 7,73
|
|YKBNK
|15,51
|4.628.070.986
|% 3,88
|
|EKGYO
|9,04
|2.372.362.947
|% 1,01
|
|SKBNK
|3,45
|798.555.107
|% 8,15
|
|ISCTR
|17,04
|3.681.750.520
|% 4,99
|
|ZOREN
|4,23
|770.398.931
|% 1,68
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0321
|27,0459
|% 0,24
|
|Euro
|29,6909
|29,7154
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3212
|34,4933
|% 0,09
|
|Frank
|30,7265
|30,9116
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1816
|7,2176
|% 0,16
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|2,25
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.582
|-27,00
|
|Tam
|11.152
|11.234
|-33,00
|
|Yarım
|5.585
|5.643
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|0,88
|
Seans Raporu
16:25
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16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 35 artarak (% 1.20 ) 8, 114
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16:40XU100
Endeks 7, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 110, 767.00 milyon TL de
-
16:40GLBMD
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 225, 560 adet işlem
-
16:39MAVI
Yüzde 4.73 oranında artışla 97.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 947, 989 adet işlem
-
16:37SUWEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 446 adet işlem