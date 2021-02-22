***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2021 11:56
***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 2020/2936 Esas no'lu dosyasına istinaden, icra dairesinin atadığı bilirkişi talimatları doğrultusunda kurumumuzda bulunan 7860 no'lu hesaptaki Kervansaray hisse senedinin satış sürecine başlandığına ilişkin duyurumuz kapsamında gelinen aşamada: Hesaptaki hisse senetlerinin şimdiye kadar satışı yapılarak paraya çevrilen kısmının İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün banka hesabına gönderilmesine, mezkur hesapta haciz sırasında daha önde olan dosyalar ve diğer alacaklılara ilişkin değerlendirme ve paylaştırılma işleminin İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğünce yapılacağına karar verilmiş olduğundan icra dairesinin satış kararı kapsamında şimdiye kadar satışı yapılan hisse senetlerinden elde edilen para İstanbul 11. İcra Dairesi Müdürlüğü'nün hesabına yatırılacak olup, ilgili hususta gereği için kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911331
BIST
14:401.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:407,0089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:408,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0495
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5228
En Düşük
8,4299
14:40405,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,55
|Açılış
|: 405,35
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:38
|DERIM
|12,76
|29.479.885
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|47.854.801
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.001.970
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|KRTEK
|13,78
|128.185.097
|% -9,28
|
|SASA
|40,70
|2.074.217.675
|% -9,19
|
|THYAO
|12,70
|1.323.877.601
|% 3,25
|
|KOZAL
|143,00
|1.003.148.887
|% -1,31
|
|VAKBN
|4,73
|828.061.774
|% -1,46
|
|KARSN
|5,44
|756.040.827
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|338.172.473
|% 4,02
|
|VAKBN
|4,73
|828.061.774
|% -1,46
|
|KARSN
|5,44
|756.040.827
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,47
|342.178.339
|% 1,23
|
|ODAS
|4,10
|476.116.784
|% 2,50
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0072
|7,0097
|% 0,41
|
|Euro
|8,5079
|8,5136
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,7997
|9,8489
|% 0,53
|
|Frank
|7,7675
|7,8143
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8618
|1,8711
|% 0,33
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|15,12
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,90
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|32,39
|
|Yarım
|1.294
|1.327
|15,67
|
|Çeyrek
|649
|664
|7,83
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,50
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,09
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,48
|
Seans Raporu
14:38
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14:49
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14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, ASUZU, SAYAS, VAKKO, MERIT, LINK, BRISA, AKYHO, ORMA, OSMEN
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14:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, RODRG, DIRIT, UFUK
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14:49
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