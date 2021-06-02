***IAZ* *OYYAT*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.06.2021 12:12
***IAZ******OYYAT*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939526
BIST
12:021.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
12:028,6283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1093
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
12:0210,5209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1122
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
12:02526,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,65
|Açılış
|: 526,15
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|DERIM
|11,88
|23.153.003
|% 8,59
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|TRCAS
|4,26
|37.175.312
|% 7,85
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|MRGYO
|1,26
|12.285.937
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,79
|10.200.370
|% -7,37
|
|DOGUB
|5,01
|5.653.418
|% -6,70
|
|OYAYO
|8,35
|7.101.443
|% -5,86
|
|SASA
|34,84
|803.018.715
|% 2,77
|
|THYAO
|13,60
|553.988.763
|% 0,82
|
|GARAN
|8,00
|506.387.296
|% -1,23
|
|PETKM
|6,34
|498.659.026
|% 1,77
|
|TUPRS
|100,00
|373.771.548
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,20
|290.800.242
|% -0,45
|
|PETKM
|6,34
|498.659.026
|% 1,77
|
|GARAN
|8,00
|506.387.296
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,96
|96.147.294
|% 1,55
|
|THYAO
|13,60
|553.988.763
|% 0,82
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6264
|8,6278
|% 1,28
|
|Euro
|10,5144
|10,5205
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,1569
|12,2179
|% 1,15
|
|Frank
|9,5362
|9,5937
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% 1,26
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-4,01
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.460
|3.550
|40,15
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|19,42
|
|Çeyrek
|839
|859
|9,71
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|0,43
|