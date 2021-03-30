***IAZ* *SNKRN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***IAZ******SNKRN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSenkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.‘nin ödenmiş sermayesinin 7.750.000 TL'den 7.849.206 TL ‘ye artırılması sonucu şirket sermayesinin %1,28'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 99.206 TL nominal değerli payların, 1TL nominal değerli pay için 37,80 TL fiyatla tahsisli olarak şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na satışının InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 31 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921868BIST