***IAZ* *SNKRN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
30.03.2021 17:22
***IAZ******SNKRN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNKRN]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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25.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.‘nin ödenmiş sermayesinin 7.750.000 TL'den 7.849.206 TL ‘ye artırılması sonucu şirket sermayesinin %1,28'ine (sermaye artırımı sonrası) tekabül eden toplam 99.206 TL nominal değerli payların, 1TL nominal değerli pay için 37,80 TL fiyatla tahsisli olarak şirket ortaklarından Bülent Çobanoğlu'na satışının InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 31 Mart 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921868
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1358
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1139
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05450,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 450,86
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3253
|8,3353
|% 1,66
|
|Euro
|9,7675
|9,7816
|% 1,18
|
|Sterlin
|11,3738
|11,4309
|% 1,19
|
|Frank
|8,7847
|8,8376
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2116
|2,2227
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-28,63
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
-
17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem