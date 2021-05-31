***IAZ* *UNLU*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
31.05.2021 14:53
***IAZ******UNLU*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939013
BIST
15:031.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,12
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.416
15:038,5004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0643
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:0310,3771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0648
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:03520,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,45
|Açılış
|: 520,81
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.599.125
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|20.704.514
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.510.488
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.043.003
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|GEDZA
|38,52
|18.177.269
|% -6,55
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|KRDMD
|7,93
|545.688.993
|% 0,51
|
|EREGL
|19,29
|446.884.386
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|359.325.367
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|270.077.317
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|SKBNK
|1,10
|78.756.414
|% 0,00
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4991
|8,5004
|% -0,75
|
|Euro
|10,3712
|10,3771
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0260
|12,0863
|% -0,75
|
|Frank
|9,4088
|9,4655
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2611
|2,2724
|% -0,69
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,17
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.425
|3.511
|-9,93
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,80
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|27,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,92
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:13XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 8, 020.00 milyon TL de
-
15:12YAPRK
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 457 adet işlem
-
15:10BERA
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 644, 859 adet işlem
-
15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 11 kaybederek (% -0.33 ) 1, 236
-
15:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, YAYLA, BRMEN, TUCLK, OYAYO, IHLGM, EPLAS, MZHLD, BALAT