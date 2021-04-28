***IAZ* *ZRGYO*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.04.2021 16:17
***IAZ******ZRGYO*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931776
BIST
16:351.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:358,2058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:359,9096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0235
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:35466,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,79
|Açılış
|: 466,29
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:35
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.726.016
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.774.157
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.673.598
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.032.359
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,84
|73.745.263
|% -9,18
|
|PENGD
|3,59
|50.138.518
|% -8,42
|
|EREGL
|19,16
|865.742.726
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|THYAO
|12,04
|530.348.380
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.027.369
|% 0,00
|
|GWIND
|4,89
|452.614.283
|% -6,86
|
|KRDMD
|7,14
|655.643.513
|% 0,42
|
|GARAN
|7,12
|618.675.222
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|538.979.933
|% -1,38
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2006
|8,2058
|% 0,01
|
|Euro
|9,8992
|9,9096
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,3513
|11,4083
|% -0,31
|
|Frank
|8,9275
|8,9813
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1808
|2,1917
|% -0,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-8,62
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|0,71
|