***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.02.2024 21:44
***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 22 Şubat 2024 tarihinde Denetim Komitesi'nin önerisini dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 yılı hesap dönemi için topluluk bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususunun 25.03.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251442
BIST