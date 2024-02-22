***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ICBC Turkey 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 22.02.2024Genel Kurul Tarihi 25.03.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi4 - 2023 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması5 - Yönetim Kurulu'ndan Ayrılan Üyelerin Yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine Göre Yapılan Atamaların Onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi11 - 2023 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi12 - 2024 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi13 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi15 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin VerilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Serhat Yanık_Bağımsız_Üyelik_Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Xin Zheng_Bağımsız_Üyelik_Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarBankamızın 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10:30'da Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251440BIST