ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBankamız ilkeleri kapsamında, bilgi ve belgeler toplantıdan en az 7 iş günü önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıAna Sayfa > Yatırımcı İlişkileri> Ana SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuruluna önemli katkısı dolayısıyla Banka dışında başka görevler almalarına sınırlandırma getirilmemiştir. Bazı üyelerin grup içi şirketlerde görevleri devam etmekteyken, bazı üyeler sadece Bankamızda görev yapmaktadır. Üyeler Banka için yeterli zaman ayırmaktadırlar.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2022 Faaliyet Raporu Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Komiteler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili BilgilerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028195 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027856 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010259 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992199 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921005 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852426 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821196 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795100 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697417 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672968 Komite Çalışma Esasları İlgili Web-Site https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pdf-liste/Komiteler/145/0/0 Komite Çalışma Esasları İlgili İngilizce Web-Site https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/pdf-list/Committees/726/0/0 Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber Faaliyet Raporu?nun Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Komiteler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler kısmında Komiteler?in sorumlulukları açıklanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Li XIAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serhat YANIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Levent İŞCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ying WANG Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Qian HOU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Chunyi ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Li XIAO Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Qian HOU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Chunyi ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Li XIAO Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Qian HOU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Serhat YANIK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Chunyi ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213994