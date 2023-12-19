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***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

19.12.2023 16:14
***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2


***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bankamız ilkeleri kapsamında, bilgi ve belgeler toplantıdan en az 7 iş günü önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa > Yatırımcı İlişkileri> Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuruluna önemli katkısı dolayısıyla Banka dışında başka görevler almalarına sınırlandırma getirilmemiştir. Bazı üyelerin grup içi şirketlerde görevleri devam etmekteyken, bazı üyeler sadece Bankamızda görev yapmaktadır. Üyeler Banka için yeterli zaman ayırmaktadırlar.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2022 Faaliyet Raporu Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Komiteler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028195 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027856 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010259 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992199 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921005 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852426 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821196 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795100 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697417 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672968 Komite Çalışma Esasları İlgili Web-Site https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pdf-liste/Komiteler/145/0/0 Komite Çalışma Esasları İlgili İngilizce Web-Site https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/pdf-list/Committees/726/0/0 Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber Faaliyet Raporu?nun Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Komiteler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler kısmında Komiteler?in sorumlulukları açıklanmıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Li XIAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Xin ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serhat YANIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Levent İŞCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Xin ZHENG Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Qian HOU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Chunyi ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Li XIAO Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Qian HOU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Chunyi ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Li XIAO Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Xin ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Qian HOU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Serhat YANIK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Chunyi ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227016


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