***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli kararları ile Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Xiangyang GAO'nun, Banka'da üstlendiği Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanlık görevleri ile birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden, ICBC Grubu içerisinde farklı bir göreve atanarak 02.11.2023 tarihinde ayrılması nedeniyle - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Qian HOU'nun atanmasına ve kendisinin İnsan Kaynakları Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisi'nden sorumlu Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine, - Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 02.11.2023 tarihi itibarıyla Sayın Qian HOU'nun atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılamaması halinde yerine vekalet edecek Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Peiguo LIU'nun Banka'da üstlendiği Yönetim Kurulu üyeliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kredi Komitesi üyeliği ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyeliği görevlerinden ICBC Grubu içerisinde farklı bir göreve atanarak 02.11.2023 tarihinde ayrılması nedeniyle - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Li XIAO'nun atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213727BIST