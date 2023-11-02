***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2023 18:27
***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli kararları ile Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Xiangyang GAO'nun, Banka'da üstlendiği Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanlık görevleri ile birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden, ICBC Grubu içerisinde farklı bir göreve atanarak 02.11.2023 tarihinde ayrılması nedeniyle - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Qian HOU'nun atanmasına ve kendisinin İnsan Kaynakları Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisi'nden sorumlu Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine, - Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 02.11.2023 tarihi itibarıyla Sayın Qian HOU'nun atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılamaması halinde yerine vekalet edecek Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Peiguo LIU'nun Banka'da üstlendiği Yönetim Kurulu üyeliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kredi Komitesi üyeliği ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyeliği görevlerinden ICBC Grubu içerisinde farklı bir göreve atanarak 02.11.2023 tarihinde ayrılması nedeniyle - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Li XIAO'nun atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213727
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28,5820
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|
|ACSEL
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|86.092.027
|% 10,00
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|KSTUR
|2.262,70
|13.214.168
|% 10,00
|
|OBASE
|36,74
|104.860.720
|% 10,00
|
|EKIZ
|59,40
|6.473.285
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.699,00
|52.004.691
|% -10,00
|
|MEKAG
|49,92
|128.159.849
|% -9,97
|
|CMBTN
|1.658,10
|88.270.414
|% -8,39
|
|DOFER
|32,72
|114.722.397
|% -7,88
|
|TUREX
|28,70
|73.083.090
|% -7,66
|
|THYAO
|225,70
|10.436.201.316
|% 1,21
|
|TUPRS
|149,60
|7.062.275.928
|% 1,42
|
|SASA
|45,98
|4.207.562.295
|% 3,84
|
|YKBNK
|17,24
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|% 0,23
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|EREGL
|37,40
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|ZOREN
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|
|YKBNK
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|
|EKGYO
|6,58
|1.128.028.184
|% -0,75
|
|VRGYO
|19,85
|2.448.510.586
|% -4,38
|
|ODAS
|11,47
|1.288.538.567
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3770
|28,3801
|% 0,20
|
|Euro
|30,4286
|30,4816
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|Sterlin
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|35,2133
|% 1,59
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|Frank
|31,4425
|31,6319
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|Riyal
|7,5432
|7,5810
|% 0,13
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|18:05
|Alış
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|%
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Seans Raporu
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17:58VAKBN
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 070, 475 adet işlem
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17:57TETMT
Yüzde 5.70 oranında artışla 2, 800.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835 adet işlem
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17:55KRONT
Yüzde 5.30 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 598 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 18 artarak (% 0.61 ) 6, 674
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IDEAS, VANGD, ORMA, BALAT, MARTI, EUKYO, BRKSN, KSTUR, MARKA