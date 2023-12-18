***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ying WANG'ın, Banka'da üstlendiği Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyeliği, Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı ve Kredi Komitesi'nin yedek üyeliği görevleri ile birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden, emekli olarak 18.12.2023 tarihinde ayrılması nedeniyle - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Xin ZHENG'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226669BIST