***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2023 18:04
***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ying WANG'ın, Banka'da üstlendiği Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi üyeliği, Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı ve Kredi Komitesi'nin yedek üyeliği görevleri ile birlikte Yönetim Kurulu üyeliğinden, emekli olarak 18.12.2023 tarihinde ayrılması nedeniyle - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Sayın Xin ZHENG'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226669
BIST
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18:007.790
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -203,43
|Açılış
|: 7.958
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|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.782
En Yüksek
8.010
18:0029,0643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0852
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
18:0031,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1590
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
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31,7896
En Düşük
31,4643
18:001.890,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.890,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YBTAS
|136.125,00
|6.162.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|161,70
|9.788.822
|% 10,00
|
|QNBFB
|234,70
|7.584.628
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|112.983.744
|% 9,96
|
|METUR
|14,94
|22.476.789
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.052.359.892
|% -10,00
|
|KONKA
|47,88
|378.302.966
|% -10,00
|
|KLNMA
|31,16
|6.329.580
|% -9,99
|
|LINK
|178,40
|14.534.923
|% -9,99
|
|MRGYO
|7,75
|57.326.829
|% -9,99
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|THYAO
|245,70
|6.916.329.979
|% -2,98
|
|EREGL
|41,80
|4.388.837.332
|% -0,24
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|AKBNK
|39,40
|3.801.133.530
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.015.713.665
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,31
|1.076.712.109
|% -1,35
|
|HEKTS
|23,92
|2.595.281.031
|% 3,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0576
|29,0657
|% 0,30
|
|Euro
|31,7630
|31,7886
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,6260
|36,8097
|% 0,02
|
|Frank
|33,3461
|33,5469
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7239
|7,7627
|% 0,28
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|952,98
|954,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.183,15
|1.187,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,26
|2.022,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59DMRGD
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 579 adet işlem
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17:57BYDNR
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 502 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 70, 486.00 milyon TL de
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17:56FORTE
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 431 adet işlem
-
17:54MGROS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 331.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 510 adet işlem