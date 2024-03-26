***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 16:10
***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Banka'nın 25 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Qian Hou, Sn. Li Xiao, Sn. Jianfeng Zheng, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Xin Zheng ve Sn. Serhat Yanık yeniden seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Sn. Chunyi Zheng Genel Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz tarafından görev taksimi aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmiştir. 1. Sn. Qian Hou'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılamaması halinde yerine vekalet edecek Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmesine, 2. 02.11.2023 tarihli ve 1885/01 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla İcrai Görevi Olan (Murahhas) Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış bulunan Sn. Qian Hou'nun İnsan Kaynakları Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisinden sorumlu İcrai Görevi bulunan (Murahhas) Yönetim Kurulu üyesi olarak aynen teyit ve devamına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262595
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|28.094.712
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|DOBUR
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|55.361.593
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|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
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|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
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|MAKIM
|23,58
|22.480.176
|% -53,72
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|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
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|PEKGY
|12,71
|635.085.305
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|KSTUR
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|SRVGY
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|THYAO
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|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
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|AKBNK
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|PETKM
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|4.544.887.452
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|EREGL
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|ISCTR
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