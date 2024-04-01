***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu kararı ile"" 01.04.2024 tarihinden itibaren "" bünyesinde, ICBC Turkey Bank A.Ş. Merter ŞubesiICBC Turkey Bank A.Ş. Bayrampaşa Şubesi"" 01.04.2024 tarihinden itibaren "" bünyesinde, ICBC Turkey Bank A.Ş. Tekstilkent ŞubesiICBC Turkey Bank A.Ş. İkitelli Şubesibirleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264969BIST