***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 12:04
***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu kararı ile
"" 01.04.2024 tarihinden itibaren "" bünyesinde, ICBC Turkey Bank A.Ş. Merter Şubesi
ICBC Turkey Bank A.Ş. Bayrampaşa Şubesi
"" 01.04.2024 tarihinden itibaren "" bünyesinde, ICBC Turkey Bank A.Ş. Tekstilkent Şubesi
ICBC Turkey Bank A.Ş. İkitelli Şubesi
birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264969
BIST
'
16:019.098
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -44,23
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0131,9647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4337
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0134,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,5304
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:012.315,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,47
|Açılış
|: 2.315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:01
|AKENR
|13,97
|1.002.506.137
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|52.115.782
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.571.413
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.508.470
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.495.826
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|8.732.401.607
|% 0,76
|
|ISCTR
|11,38
|5.235.101.648
|% 2,51
|
|YKBNK
|28,00
|3.725.235.088
|% 2,41
|
|TUPRS
|177,70
|3.195.293.920
|% 0,40
|
|KCHOL
|204,80
|2.544.213.116
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,38
|5.235.101.648
|% 2,51
|
|ZOREN
|5,91
|1.697.016.784
|% -0,67
|
|EKGYO
|9,33
|2.414.781.640
|% -6,42
|
|YKBNK
|28,00
|3.725.235.088
|% 2,41
|
|PETKM
|19,11
|1.528.191.032
|% -3,63
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9479
|31,9647
|% -1,34
|
|Euro
|34,4629
|34,5066
|% -1,51
|
|Sterlin
|39,8817
|40,0816
|% -3,82
|
|Frank
|35,0466
|35,2222
|% -3,77
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.11 ) 9, 859
-
16:16XU100
Endeks 9, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 78, 539.00 milyon TL de
-
16:15ALVES
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 503, 785 adet işlem
-
16:14FONET
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 633, 508 adet işlem
-
16:13BYDNR
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 068 adet işlem