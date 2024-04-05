***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu kararı ile05.04.2024 tarihi itibarıyla "ICBC Turkey Bank A.Ş. Trabzon Şubesi"nin faaliyetlerine son verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267967BIST