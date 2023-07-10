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***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.07.2023 14:11
***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
LEVENT İŞCAN BAŞ DANIŞMAN 14.05.2018 02123355457 levent.iscan@icbc.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Düzey 3 Lisansı 703272, 208976




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168709


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,35% |  83,46
Açılış :  6.264  
Önceki Kapanış :  6.187  
En Düşük
6.228 En Yüksek
6.290
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUPWR 114,40 1.431.902.789 % 10,00  
TETMT 323,50 3.123.393 % 10,00  
HKTM 60,50 36.286.634 % 10,00  
YESIL 5,72 107.162.909 % 10,00  
ISATR 331.210,10 331.210 % 10,00  
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14:13 Alış Satış %  
Dolar 26,0877 26,1159 % 0,30  
Euro 28,5967 28,6147 % 0,14  
Sterlin 33,2810 33,4479 % -0,13  
Frank 29,2083 29,3843 % 0,05  
Riyal 6,9366 6,9713 % 0,24  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 -1,39  
Altın Gr. 1.613 1.613 0,89  
Cumhuriyet 10.762 10.925 -27,00  
Tam 10.395 10.604 -62,00  
Yarım 5.206 5.327 -30,00  
Çeyrek 2.611 2.663 -16,00  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 -0,04  
Gümüş Gr. 19,31 19,32 -0,01  
B. Petrol 77,94 77,94 -0,53  
Seans Raporu 14:13
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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