***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviQIAN HOU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 02.11.2023 İcrada Görevli - - Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi BaşkanıLI XIAO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.11.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 A Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiCHUNYI ZHENG Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.05.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi (Vekaleten), Genel Müdür (Vekili) , Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı (Vekaleten), Yönetim Kurulu Risk Yönetim Komitesi Üyesi (Vekaleten), Sürdürülebilir Komitesi Üyesi, Proje ve Cross Border Finansman Bölümü/ Perakende Bankacılık Bölümü/ Yönetim Ofisi Genel Sekreterlik Birimi/ Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölümü/ Yatırım Bankacılığı Bölümü - Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Sürdürülebilir Komitesi ÜyesiJIANFENG ZHENG - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.05.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, ICBC Mexico Co. Ltd., ICBC Macau Ltd, ICBC Moscow, ICBC (Canada) Ltd. şirketlerinde İcrai Görevi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiXIN ZHENG - Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.12.2023 İcrada Görevli Değil - Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, Zhejiang Pinghu ICBC Rural Bank ve Chongqing Bishan ICBC Rural Bank Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226669 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiSERHAT YANIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 24.02.2020 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832826 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerQIAN HOU YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bankacı - -LI XIAO YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı - -CHUNYI ZHENG DOĞAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR VEKİLİ Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi (Vekaleten), Genel Müdür (Vekili) , Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı (Vekaleten), Yönetim Kurulu Risk Yönetim Komitesi Üyesi (Vekaleten), Proje ve Cross Border Finansman Bölümü/ Perakende Bankacılık Bölümü/ Yönetim Ofisi Genel Sekreterlik Birimi/ Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölümü/ Yatırım Bankacılığı Bölümü, Sürdürülebilirlik Komitesi ÜyesiJIANFENG ZHENG YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyesi Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, ICBC Mexico Co. Ltd., ICBC Macau Ltd, ICBC Moscow, ICBC (Canada) Ltd. şirketlerinde İcrai Görevi Olmayan Yönetim Kurulu ÜyesiXIN ZHENG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(ICBC) Genel Müdürlüğü-Kurumsal Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kıdemli Uzmanı, Zhejiang Pinghu ICBC Rural Bank ve Chongqing Bishan ICBC Rural Bank Yönetim Kurulu ÜyesiSERHAT YANIK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Akademisyen Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227015BIST