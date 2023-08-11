***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2023Karar Sayısı1873-01/02Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıICBC Turkey Bank A.Ş. Solo Sorumluluk Beyanı 30.06.2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184770BIST