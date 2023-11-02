***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli kararı ile Sayın Xiangyang GAO ve Sayın Peiguo LIU'nun görevlerinden ayrılmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Komiteleri üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Denetim Komitesi Denetim Komitesi Başkanı: Li XIAODenetim Komitesi Üyesi: Ying WANG Kredi Komitesi Asil ÜyelerKredi Komitesi Başkanı: Qian HOU Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı – Genel Müdür Vekili: Chunyi ZHENG Kredi Komitesi Üyesi Li XIAO Yedek Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi: Jianfeng ZHENG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Ying WANG Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Qian HOU Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Chunyi ZHENG, Li XIAO, Ying WANG, Jianfeng ZHENGhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213729BIST