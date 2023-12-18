***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.12.2023 18:05
***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarihli kararı ile Sayın Ying WANG'ın görevlerinden ayrılması nedeniyle Yönetim Kurulu Komiteleri üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Denetim Komitesi Denetim Komitesi Başkanı: Li XIAO
Denetim Komitesi Üyesi: Xin ZHENG Kredi Komitesi Asil Üyeler
Kredi Komitesi Başkanı: Qian HOU
Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı – Genel Müdür Vekili: Chunyi ZHENG Kredi Komitesi Üyesi Li XIAO Yedek Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi: Jianfeng ZHENG
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Xin ZHENG Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Qian HOU
Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Chunyi ZHENG, Li XIAO, Xin ZHENG, Jianfeng ZHENG Ücretlendirme Komitesi Ücretlendirme Komitesi Başkanı: Xin ZHENG Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Jianfeng ZHENG
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226670
BIST