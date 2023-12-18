***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarihli kararı ile Sayın Ying WANG'ın görevlerinden ayrılması nedeniyle Yönetim Kurulu Komiteleri üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Denetim Komitesi Denetim Komitesi Başkanı: Li XIAODenetim Komitesi Üyesi: Xin ZHENG Kredi Komitesi Asil ÜyelerKredi Komitesi Başkanı: Qian HOUKredi Komitesi Başkan Yardımcısı – Genel Müdür Vekili: Chunyi ZHENG Kredi Komitesi Üyesi Li XIAO Yedek Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi: Jianfeng ZHENGBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Xin ZHENG Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Qian HOUYönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Chunyi ZHENG, Li XIAO, Xin ZHENG, Jianfeng ZHENG Ücretlendirme Komitesi Ücretlendirme Komitesi Başkanı: Xin ZHENG Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Jianfeng ZHENGhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226670BIST