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***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.12.2023 18:05
***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarihli kararı ile   Sayın Ying WANG'ın görevlerinden ayrılması nedeniyle Yönetim Kurulu Komiteleri üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.  Denetim Komitesi Denetim Komitesi Başkanı: Li XIAO  
Denetim Komitesi Üyesi: Xin ZHENG Kredi Komitesi  Asil Üyeler
Kredi Komitesi Başkanı:  Qian HOU 
Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı – Genel Müdür Vekili: Chunyi ZHENG  Kredi Komitesi Üyesi Li XIAO  Yedek  Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi: Jianfeng ZHENG 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Xin ZHENG   Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak  üzere seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Qian HOU 
Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Chunyi ZHENG, Li XIAO, Xin ZHENG, Jianfeng ZHENG Ücretlendirme Komitesi  Ücretlendirme Komitesi Başkanı: Xin ZHENG Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Jianfeng ZHENG




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226670


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