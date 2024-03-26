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***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.03.2024 16:17
***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Banka'nın 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Denetim Komitesi Başkanı: Sn. Li Xiao  Denetim Komitesi Üyesi: Sn. Xin Zheng, Kredi Komitesi Başkanı:  Sn. Qian Hou, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Sn. Chunyi Zheng  Kredi Komitesi Üyesi: Sn. Li Xiao Kredi Komitesi Yedek Üyeleri Sn. Jianfeng Zheng, Sn. Xin Zheng, Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Sn. Serhat Yanık, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri: Sn. Jianfeng Zheng ve Sn. Levent İşcan, Ücretlendirme Komitesi Başkanı: Sn. Xin Zheng,  Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Sn. Jianfeng Zheng, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Sn. Qian Hou  Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Sn. Chunyi Zheng, Sn. Li Xiao, Sn. Xin Zheng, Sn. Jianfeng Zheng




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262612


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