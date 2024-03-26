***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanka'nın 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Denetim Komitesi Başkanı: Sn. Li Xiao Denetim Komitesi Üyesi: Sn. Xin Zheng, Kredi Komitesi Başkanı: Sn. Qian Hou, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Sn. Chunyi Zheng Kredi Komitesi Üyesi: Sn. Li Xiao Kredi Komitesi Yedek Üyeleri Sn. Jianfeng Zheng, Sn. Xin Zheng, Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Sn. Serhat Yanık, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri: Sn. Jianfeng Zheng ve Sn. Levent İşcan, Ücretlendirme Komitesi Başkanı: Sn. Xin Zheng, Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Sn. Jianfeng Zheng, Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Başkanı: Sn. Qian Hou Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri: Sn. Chunyi Zheng, Sn. Li Xiao, Sn. Xin Zheng, Sn. Jianfeng Zhenghttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262612BIST