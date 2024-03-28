***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanka'nın 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Kredi Komitesi üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Kredi Komitesi Başkanı: Sn. Qian Hou, Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı: Sn. Hüseyin Hasan İmece Kredi Komitesi Üyesi: Sn. Li Xiao Kredi Komitesi Yedek Üyeleri Sn. Jianfeng Zheng, Sn. Xin Zheng, Yedek Üyeler herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri yerine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263787BIST