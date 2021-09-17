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***ICBCT* *BIOEN* *ARZUM* *POLHO* *TEZOL* *ISKPL* *SKTAS* *MEDTR* *GESAN* *FRIGO* *SMART* *GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe

17.09.2021 17:21



***ICBCT******BIOEN******ARZUM******POLHO******TEZOL******ISKPL******SKTAS******MEDTR******GESAN******FRIGO******SMART******GUBRF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARZUM, BIOEN, FRIGO, GESAN, GUBRF, ICBCT, ISKPL, MEDTR, POLHO, SKTAS, SMART, TEZOL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ARZUM 1 ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ORHAN ASAL 15.000,000
BIOEN 2 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E NESLİHAN KAYA 15.000,000
BIOEN 3 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E NESLİHAN KAYA 16.000,000
BIOEN 4 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E SERAP KAYA 2.006,000
BIOEN 5 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E ÖMER FARUK ERYOLDAŞ 49.013,000
BIOEN 6 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E ÖZGEN POLAT 53.007,000
FRIGO 7 FRIGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ÖZGEN POLAT 1.000,000
GESAN 8 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. E NESLİHAN KAYA 10.000,000
GUBRF 9 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E ÇORUM PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ SINIRLI SORUMLU 9.741,720
ICBCT 10 ICBC TURKEY BANK A.Ş. E ORHAN ASAL 2.442,000
ISKPL 11 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. E ÖNDER SÖNMEZ 42.332,000
ISKPL 12 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. E ÖNDER SÖNMEZ 85.475,000
ISKPL 13 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. E ÖZGEN POLAT 56.315,000
MEDTR 14 MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S E ORHAN ASAL 12.000,000
POLHO 15 POLİSAN HOLDİNG A.Ş. E ÖZGEN POLAT 25.000,000
SKTAS 16 SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ORHAN ASAL 11.819,000
SMART 17 SMARTİKS YAZILIM A.Ş. E ÖNDER SÖNMEZ 3.000,000
TEZOL 18 EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ORHAN ASAL 1.387,000
TEZOL 19 EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ÖNDER SÖNMEZ 312,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964315


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TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
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Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42  
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