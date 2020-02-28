***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:02
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822433
BIST
11:39104.940
En Yüksek
|Değişim
|: -4,96%
|| -5.478,58
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:396,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0496
|Açılış
|: 6,2345
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:396,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0739
|Açılış
|: 6,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8956
En Düşük
6,8179
11:39327,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,66
|Açılış
|: 327,88
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,28
|8.702.639
|% 13,60
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,73
|11.580.311
|% 10,36
|
|OYLUM
|3,01
|3.618.186
|% 5,99
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|DAGHL
|2,62
|160.006
|% -11,49
|
|THYAO
|11,42
|435.563.787
|% -6,01
|
|ASELS
|26,54
|276.143.342
|% -5,15
|
|GARAN
|9,47
|115.474.998
|% -7,07
|
|PETKM
|3,61
|87.991.469
|% -3,48
|
|YKBNK
|2,31
|87.611.119
|% -5,71
|
|IHLGM
|1,22
|80.920.699
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,35
|78.686.268
|% -8,16
|
|CEMAS
|1,14
|43.499.431
|% -6,56
|
|THYAO
|11,42
|435.563.787
|% -6,01
|
|ODAS
|1,94
|73.684.149
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0028
|8,0430
|% 0,40
|
|Frank
|6,4363
|6,4750
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6578
|1,6662
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|-0,53
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-1,07
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-0,51
|
|Çeyrek
|525
|536
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|-1,29
|