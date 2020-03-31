***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 10:06
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833494
BIST
11:2589.967
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 1.907,76
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
11:256,5750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5621
11:257,2317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0301
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2180
11:25341,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,08
|Açılış
|: 341,22
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|1.882.434
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|29.148.435
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|5.845.297
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|8.946.850
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|910.493
|% 9,95
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.085.567
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|558.081
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|QNBFL
|106,50
|1.717.680
|% -4,91
|
|THYAO
|9,08
|224.267.937
|% 4,13
|
|GARAN
|8,26
|224.058.829
|% 2,74
|
|PGSUS
|33,38
|211.643.753
|% 7,33
|
|ECILC
|4,67
|209.946.022
|% 1,97
|
|ASELS
|23,78
|152.172.165
|% 2,32
|
|IHLGM
|1,02
|50.712.570
|% 6,25
|
|GSRAY
|2,15
|98.156.257
|% 6,44
|
|ECILC
|4,67
|209.946.022
|% 1,97
|
|YKBNK
|1,90
|75.884.405
|% 1,60
|
|TSPOR
|3,11
|82.288.988
|% 9,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0797
|8,1202
|% -0,78
|
|Frank
|6,7916
|6,8325
|% -0,57
|
|Riyal
|1,7433
|1,7521
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|-6,75
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|27,08
|27,08
|0,66
|