***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2020 10:47
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871215
BIST
15:051.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
15:057,3581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
15:058,6714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0752
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
15:05453,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,63
|Açılış
|: 453,81
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler15:05
|CRDFA
|7,59
|16.148.529
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.456.630
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|84.924.230
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.717
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|DGGYO
|12,19
|31.887.965
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|ICBCT
|6,28
|192.911.137
|% -5,99
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|CEOEM
|4,10
|21.959.144
|% -5,09
|
|SISE
|6,12
|1.096.357.093
|% 2,34
|
|SASA
|15,39
|656.412.639
|% -4,41
|
|THYAO
|11,08
|452.927.056
|% -1,07
|
|FENER
|22,20
|370.420.086
|% 5,92
|
|TRKCM
|4,02
|315.174.902
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,86
|299.134.849
|% -1,06
|
|ADESE
|1,99
|132.214.445
|% 2,58
|
|IHLGM
|1,48
|84.185.149
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,15
|30.198.996
|% 0,88
|
|CUSAN
|5,49
|100.815.486
|% 7,44
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3504
|7,3581
|% -0,43
|
|Euro
|8,6644
|8,6714
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6475
|9,6958
|% -0,50
|
|Frank
|8,0537
|8,1022
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,44
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,00
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-19,00
|
|Tam
|3.003
|3.079
|-24,83
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-12,01
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,13
|46,13
|-0,16
|