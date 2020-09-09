***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2020 16:32
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874180
BIST
17:531.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.099
En Düşük
1.087
17:537,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
17:538,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
17:53468,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,96
|Açılış
|: 468,79
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SEYKM
|11,99
|42.000.293
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|40.237.831
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.979.248
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.002.454
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|DGATE
|11,95
|181.588.882
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.897.948
|% -9,66
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|PETKM
|4,50
|2.921.863.241
|% 9,76
|
|TUPRS
|84,45
|1.393.981.766
|% 6,56
|
|ZOREN
|2,89
|879.750.472
|% 9,89
|
|AFYON
|4,18
|761.486.342
|% 3,98
|
|ODAS
|2,63
|755.485.304
|% 5,20
|
|PETKM
|4,50
|2.921.863.241
|% 9,76
|
|ZOREN
|2,89
|879.750.472
|% 9,89
|
|ODAS
|2,63
|755.485.304
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,79
|430.573.369
|% -1,10
|
|AKENR
|2,06
|404.599.027
|% 9,57
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4820
|7,4858
|% 0,05
|
|Euro
|8,8420
|8,8473
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,6987
|9,7473
|% 0,13
|
|Frank
|8,1596
|8,2088
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,02
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|15,92
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,11
|
Seans Raporu
17:53
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17:58DESA
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17:57XU050
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17:57
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17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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