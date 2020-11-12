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***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

12.11.2020 15:23
GÜNCEL HABERLER



***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ICBCT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888120


BIST



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BFREN 1.145,80 43.449.399 % 9,99  
DOAS 28,86 97.561.585 % 9,98  
TLMAN 36,58 11.450.413 % 9,98  
ETILR 4,96 3.329.355 % 9,98  
TKURU 391,40 6.144.225 % 9,97  
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16:01 Alış Satış %  
Dolar 7,7269 7,7325 % -0,80  
Euro 9,1159 9,1296 % -0,64  
Sterlin 10,1041 10,1548 % -1,58  
Frank 8,3919 8,4424 % -0,86  
Riyal 2,0513 2,0616 % -0,97  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.869 4,46  
Altın Gr. 464 464 -2,63  
Cumhuriyet 3.084 3.131 -69,00  
Tam 3.071 3.150 -66,97  
Yarım 1.484 1.524 -32,40  
Çeyrek 744 762 -16,19  
Gümüş.Ons 24,09 24,14 -0,11  
Gümüş Gr. 5,99 6,01 -0,07  
B. Petrol 43,47 43,47 -0,32  
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