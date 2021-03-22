***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 10:30
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919579
BIST
12:201.385
En Yüksek
|Değişim
|: -9,44%
|| -144,37
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:207,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 10,01%
|| 0,7219
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:209,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 10,11%
|| 0,8685
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:20441,56
En Yüksek
|Değişim
|: 9,07%
|| 36,72
|Açılış
|: 441,25
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:20
|TRILC
|31,32
|104.462.767
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,82
|9.396.797
|% 4,50
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|ISKUR
|500.000,00
|500.000
|% 0,00
|
|IZFAS
|6,66
|1.190.479
|% -10,00
|
|YAPRK
|98,10
|2.207.713
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.233.774
|% -10,00
|
|MPARK
|21,60
|10.865.966
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|6.541.020
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.072.206.559
|% -9,93
|
|THYAO
|12,43
|460.087.237
|% -9,86
|
|FROTO
|205,60
|394.042.370
|% -9,98
|
|SISE
|6,94
|369.511.620
|% -9,87
|
|EREGL
|14,71
|334.381.882
|% -9,98
|
|GARAN
|7,98
|1.072.206.559
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|155.273.306
|% -10,00
|
|PETKM
|5,46
|331.549.161
|% -9,75
|
|YKBNK
|2,39
|143.094.908
|% -9,81
|
|SISE
|6,94
|369.511.620
|% -9,87
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9265
|7,9350
|% 10,01
|
|Euro
|9,4367
|9,4588
|% 10,11
|
|Sterlin
|10,9793
|11,0343
|% 10,09
|
|Frank
|8,5300
|8,5814
|% 10,32
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 10,11
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-15,65
|
|Altın Gr.
|444
|444
|39,13
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,46
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-0,20
|
Seans Raporu
12:20
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -154, 52 kaybederek (% -9.71 ) 1, 436
-
12:28XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 45 altında . İşlem hacmi 7, 904.00 milyon TL de
-
12:23XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 38 altında . İşlem hacmi 7, 745.00 milyon TL de
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, PGSUS, EREGL