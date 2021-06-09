***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 11:52
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941351
BIST
13:231.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:238,5776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:2310,4630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0173
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:23520,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,79
|Açılış
|: 520,95
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,94
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ATATP
|35,12
|89.016.627
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.826.514
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|214.810.333
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,66
|217.047.349
|% 5,79
|
|RTALB
|21,54
|67.443.633
|% 4,77
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|UFUK
|14,95
|26.012
|% -5,44
|
|SAYAS
|28,68
|7.194.073
|% -4,65
|
|RODRG
|18,09
|2.302.879
|% -3,88
|
|MARKA
|4,93
|428.682
|% -3,14
|
|BMSCH
|5,66
|217.047.349
|% 5,79
|
|BOBET
|4,43
|214.810.333
|% 9,93
|
|PGSUS
|83,00
|155.429.540
|% 0,30
|
|QUAGR
|26,76
|133.782.292
|% 2,14
|
|ATATP
|35,12
|89.016.627
|% 9,96
|
|IHLGM
|1,22
|74.662.799
|% 0,83
|
|BOBET
|4,43
|214.810.333
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,66
|217.047.349
|% 5,79
|
|PEKGY
|1,02
|16.106.180
|% 0,00
|
|ODAS
|2,10
|31.693.882
|% -2,33
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5761
|8,5776
|% -0,32
|
|Euro
|10,4583
|10,4630
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1263
|12,1871
|% -0,14
|
|Frank
|9,5377
|9,5952
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2803
|2,2917
|% -0,32
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,70
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.452
|3.504
|-12,00
|
|Tam
|3.434
|3.521
|-13,75
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|-6,65
|
|Çeyrek
|833
|851
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|0,22
|