***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 17:12
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048633
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.009,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,53
|Açılış
|: 1.010,11
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.360.065
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.857.408
|% 9,99
|
|CMENT
|37,50
|1.282.238
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.977.901
|% 9,97
|
|AYES
|24,92
|1.851.481
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.879.140
|% -9,98
|
|MTRKS
|55,95
|23.782.953
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.540.649
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|390.753.761
|% -8,83
|
|SANEL
|8,95
|2.752.194
|% -7,73
|
|THYAO
|49,70
|3.407.882.571
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.892.001.746
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.466.419.727
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.376.778.611
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.339.366.301
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.339.366.301
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.466.419.727
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|368.514.756
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|492.659.276
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|696.263.732
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9071
|17,9124
|% 0,19
|
|Euro
|18,1994
|18,2520
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,6409
|21,7494
|% -0,14
|
|Frank
|18,6358
|18,7480
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7531
|4,7769
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|20,24
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,87
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.729
|6.811
|20,00
|
|Yarım
|3.279
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,41
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem