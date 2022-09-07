***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 14:32
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060991
BIST
14:583.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 13,63
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
14:5818,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
14:5818,0363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
14:58997,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 997,90
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ORGE
|12,98
|54.114.316
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.917.605
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.131.222
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.747.163
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|165.826.514
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,20
|51.563.049
|% -6,17
|
|FADE
|9,30
|163.934.609
|% -6,06
|
|YKBNK
|8,13
|5.817.976.632
|% -1,81
|
|AKBNK
|15,21
|4.827.963.997
|% -2,31
|
|EKGYO
|4,94
|4.504.161.508
|% 9,53
|
|THYAO
|74,15
|3.869.062.672
|% 0,68
|
|SISE
|26,24
|3.360.194.949
|% 2,74
|
|EKGYO
|4,94
|4.504.161.508
|% 9,53
|
|YKBNK
|8,13
|5.817.976.632
|% -1,81
|
|AKBNK
|15,21
|4.827.963.997
|% -2,31
|
|ISCTR
|10,50
|2.864.861.452
|% -0,28
|
|VAKBN
|10,85
|2.283.176.157
|% 7,64
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2238
|18,2478
|% 0,07
|
|Euro
|18,0342
|18,0405
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,7749
|20,8791
|% -0,76
|
|Frank
|18,4219
|18,5329
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,06
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,04
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,42
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-13,00
|
|Tam
|6.766
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.297
|3.348
|9,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.676
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,07
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-0,22
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11XU100
Endeks 3, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 60, 668.00 milyon TL de
-
15:11BUCIM
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 362, 418 adet işlem
-
15:10TRCAS
Yüzde 4.11 oranında artışla 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 980, 036 adet işlem
-
15:08AVOD
Yüzde 8.40 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 177, 810 adet işlem
-
15:07IHLGM
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 651, 008 adet işlem