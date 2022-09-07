***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 17:18
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061075
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1123
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1636
En Düşük
18,0019
18:051.003,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.003,72
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,13
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKO
|2,31
|4.788.579
|% 10,00
|
|ORGE
|12,98
|55.621.242
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|1.997.610
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|48.975.174
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.809.739
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.749.172
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.190.917
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|654.978
|% -9,92
|
|VKING
|7,01
|7.756.623
|% -8,25
|
|THYAO
|74,60
|8.356.594.732
|% 1,29
|
|YKBNK
|7,84
|8.289.257.497
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.925.620.685
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.408.024.006
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.279.405.085
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.408.024.006
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.289.257.497
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.925.620.685
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.584.897.230
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,67
|3.520.134.087
|% 5,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2279
|18,2372
|% 0,02
|
|Euro
|18,1493
|18,1649
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,8251
|20,9295
|% -0,52
|
|Frank
|18,4911
|18,6024
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8371
|4,8614
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|10,21
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|5,71
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.771
|6.863
|23,00
|
|Yarım
|3.299
|3.352
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.679
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,15
|
|B. Petrol
|89,78
|89,78
|-3,05
|