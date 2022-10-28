***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:04
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074951
BIST
11:233.911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -23,58
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:2318,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:2318,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:23988,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,82
|Açılış
|: 988,33
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
987,86
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ERSU
|5,50
|32.045.241
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.461.319
|% 9,98
|
|PKENT
|168,80
|50.345.502
|% 9,97
|
|TUCLK
|24,12
|6.200.287
|% 9,94
|
|AGYO
|6,11
|3.936.997
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,20
|83.812.810
|% -7,74
|
|MZHLD
|136,90
|12.611.399
|% -7,37
|
|ICBCT
|8,07
|42.818.795
|% -6,71
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|THYAO
|98,25
|960.477.073
|% -1,16
|
|TUPRS
|365,10
|864.594.823
|% -2,07
|
|SASA
|107,70
|736.637.234
|% 3,66
|
|AKBNK
|15,18
|718.606.936
|% -0,33
|
|YKBNK
|9,21
|552.410.704
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,44
|394.167.954
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,21
|552.410.704
|% -0,65
|
|ISCTR
|9,21
|520.220.100
|% -1,81
|
|SKBNK
|2,07
|105.175.815
|% -1,90
|
|IEYHO
|1,62
|80.769.838
|% 1,89
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6129
|18,6167
|% 0,09
|
|Euro
|18,5169
|18,5270
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3834
|21,4906
|% -0,21
|
|Frank
|18,6341
|18,7464
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,10
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-12,74
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.623
|6.688
|-48,00
|
|Yarım
|3.227
|3.271
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|-0,32
|