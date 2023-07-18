***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 17:45
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173172
BIST
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18:006.370
En Düşük
|Değişim
|: -3,48%
|| -229,98
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,5874
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,6624
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.715,96
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 60,94
|Açılış
|: 1.715,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|57,75
|67.361.543
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|682.741.490
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.141.533
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|43.690.742
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.183.686
|% 10,00
|
|VKING
|39,52
|22.704.433
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|AVGYO
|7,77
|20.913.440
|% -9,97
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|81.491.687
|% -9,94
|
|THYAO
|214,00
|10.233.735.169
|% -2,19
|
|ASELS
|69,70
|9.391.335.943
|% -5,81
|
|TCELL
|44,76
|6.185.215.621
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,27
|5.555.919.421
|% 0,24
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|EKGYO
|8,27
|5.555.919.421
|% 0,24
|
|YKBNK
|12,90
|3.493.584.815
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,84
|5.343.905.108
|% -3,53
|
|PETKM
|16,04
|3.753.808.312
|% -2,31
|
|ODAS
|8,08
|1.792.474.200
|% -0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9087
|26,9159
|% 2,21
|
|Euro
|30,2376
|30,2477
|% 2,23
|
|Sterlin
|35,0724
|35,2483
|% 2,20
|
|Frank
|31,2341
|31,4222
|% 2,46
|
|Riyal
|7,1471
|7,1829
|% 2,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|27,77
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|60,46
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.202
|11.469
|518,00
|
|Yarım
|5.601
|5.761
|260,00
|
|Çeyrek
|2.809
|2.880
|130,00
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,67
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|0,97
|
Seans Raporu
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