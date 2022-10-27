***ICBCT* *EGEPO* *EUREN* *DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2022 18:26
***ICBCT******EGEPO******EUREN******DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOGUB, EGEPO, EUREN, ICBCT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOGUB.E, EGEPO.E, EUREN.E ve ICBCT.E payları 28/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074797
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0208
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,4887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0605
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35980,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -13,88
|Açılış
|: 980,27
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5746
|18,5783
|% -0,11
|
|Euro
|18,4630
|18,4887
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,4643
|21,5719
|% 0,16
|
|Frank
|18,5569
|18,6687
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% -0,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-21,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-13,86
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.583
|6.665
|-71,00
|
|Yarım
|3.207
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,30
|93,30
|-1,74
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında