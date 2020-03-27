***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2020 15:19
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27/03/2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamızın 27.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832862
BIST
16:4588.786
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -2.741,88
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:456,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0543
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
16:457,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
16:45337,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,52
|Açılış
|: 336,55
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|366.812.243
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|17.198.070
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|45.786.291
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|216.567.727
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.512.988
|% -9,86
|
|QNBFL
|116,20
|6.121.700
|% -9,85
|
|GLRYH
|2,40
|4.715.113
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,31
|2.210.766
|% -8,88
|
|QNBFB
|35,50
|1.444.120
|% -8,27
|
|PGSUS
|34,54
|366.812.243
|% 10,00
|
|KOZAL
|62,60
|230.364.269
|% -5,08
|
|HUBVC
|18,94
|196.768.305
|% 4,35
|
|ODAS
|1,29
|173.015.065
|% -3,01
|
|HALKB
|4,92
|146.442.970
|% -2,19
|
|IHLGM
|0,86
|131.522.425
|% 2,38
|
|ODAS
|1,29
|173.015.065
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,14
|82.581.413
|% -2,56
|
|ADESE
|0,97
|56.171.116
|% -4,90
|
|CEMAS
|0,71
|38.013.077
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8546
|7,8940
|% 0,94
|
|Frank
|6,6548
|6,6948
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7112
|1,7198
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-5,93
|
|Altın Gr.
|337
|338
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,31
|14,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,05
|25,05
|-1,29
|
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