***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2020 14:49
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27/03/2020
Tescil Tarihi
09/04/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Bankamızın 2020 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin 27.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836893
BIST
17:3895.612
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 2.387,23
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.681
En Düşük
93.629
17:386,6602
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,1112
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,6211
17:387,2846
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0855
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:38359,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,64
|Açılış
|: 359,28
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,07
|492.779.224
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|66.252.764
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.260.463
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.216.334
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.986.285
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,47
|90.010.354
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,41
|26.852.168
|% -5,09
|
|ETYAT
|1,50
|9.547.176
|% -4,46
|
|GARAN
|8,45
|1.696.252.305
|% 7,37
|
|THYAO
|9,75
|910.017.343
|% 1,56
|
|GSRAY
|2,68
|902.048.956
|% 6,35
|
|ASELS
|25,22
|827.738.450
|% 0,88
|
|PGSUS
|45,18
|627.481.950
|% 5,81
|
|GSRAY
|2,68
|902.048.956
|% 6,35
|
|YKBNK
|2,01
|575.185.821
|% 6,35
|
|GARAN
|8,45
|1.696.252.305
|% 7,37
|
|ECILC
|4,51
|588.297.943
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,07
|492.779.224
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2729
|8,3144
|% -1,00
|
|Frank
|6,8543
|6,8956
|% -1,15
|
|Riyal
|1,7659
|1,7748
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|30,50
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,34
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
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|B. Petrol
|35,79
|35,79
|2,95
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