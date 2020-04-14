***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2020 15:31
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27/03/2020
Tescil Tarihi
09/04/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13/04/2020 - 10057
Açıklamalar
09.04.2020 özel durum açıklamamız ile "Bankamızın 2020 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin 27.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2020 tarihinde tescil edildiği hususu" duyurulmuştu.
27.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bankamız denetçisi olarak seçimine ilişkin alınan karar 13.04.2020 tarih ve 10057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837838
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4892
En Düşük
7,3720
18:05380,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 7,60
|Açılış
|: 380,60
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5818
|8,6248
|% 1,70
|
|Frank
|7,0663
|7,1089
|% 1,43
|
|Riyal
|1,8083
|1,8174
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|22,24
|
|Altın Gr.
|381
|381
|7,70
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.493
|49,70
|
|Tam
|2.500
|2.566
|51,20
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|24,90
|
|Çeyrek
|610
|625
|12,50
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,79
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,10
|
|B. Petrol
|29,61
|29,61
|-2,13
|
Seans Raporu
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17:59OSTIM
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