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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.02.2021 23:30



***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu 24.02.2021 tarihinde Denetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Banka'nın 2021 yılı (01.01.2021 - 31.12.2021) finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının belirlenmesine ve bu hususun 25.03.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912534


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CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
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Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
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