***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.02.2021 23:30
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 24.02.2021 tarihinde Denetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Banka'nın 2021 yılı (01.01.2021 - 31.12.2021) finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının belirlenmesine ve bu hususun 25.03.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912534
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
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|Önceki Kapanış
|: 1.518
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1.523
En Düşük
1.483
18:057,1683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 7,2150
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|Önceki Kapanış
|: 7,0670
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7,1710
En Düşük
7,1604
18:058,7377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 8,7500
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|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,7377
En Düşük
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18:05415,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
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|Açılış
|: 415,29
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1617
|7,1683
|% -0,02
|
|Euro
|8,7209
|8,7377
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1546
|% 1,05
|
|Frank
|7,8768
|7,9243
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9061
|1,9156
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.806
|1,90
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|1,90
|