***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2021 16:56
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamızın 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2021 yılı hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920509
BIST
17:131.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:137,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:139,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0544
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:13444,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,43
|Açılış
|: 444,22
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|58.451.789
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.595.997
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.043.640
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,11
|2.982.789.142
|% -1,25
|
|SASA
|46,78
|1.691.865.725
|% -1,10
|
|KOZAL
|122,60
|1.168.399.741
|% 3,20
|
|THYAO
|12,72
|877.608.786
|% -2,23
|
|PETKM
|5,73
|841.409.578
|% 1,96
|
|GARAN
|7,11
|2.982.789.142
|% -1,25
|
|TSKB
|1,41
|268.846.545
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,19
|218.810.432
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|357.491.212
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,90
|294.475.543
|% -0,52
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9474
|7,9516
|% 0,39
|
|Euro
|9,4100
|9,4393
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,8668
|10,9213
|% 0,53
|
|Frank
|8,4509
|8,5018
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,24
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,48
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|29,00
|
|Tam
|2.929
|3.005
|24,79
|
|Yarım
|1.416
|1.454
|11,99
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|-1,93
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:24IZTAR
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 370 adet işlem
-
17:22AKFGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 217, 249 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, GUBRF
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 27 kaybederek (% -0.27 ) 1, 216
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, ISGSY, IZFAS, SEYKM, ISKPL, TGSAS, TMSN, IDEAS, KSTUR, YESIL