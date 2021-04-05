***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 11:24
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
02.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021 ve 10302
Açıklamalar
Bankamızın 2021 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin 25.03.2021 tarihli 2020 Olağan Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bankamız denetçisi olarak seçimine ilişkin alınan karar 05.04.2021 tarih ve 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923205
BIST
11:201.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,46
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.429
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,1359
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|: 454,13
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458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ERBOS
|75,90
|44.124.438
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.104.415
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.825.537
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.187.845
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,13
|10.483.332
|% -8,40
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|CASA
|111,00
|40.959
|% -6,80
|
|BJKAS
|8,75
|398.916.982
|% -4,89
|
|KOZAL
|126,90
|363.741.061
|% 1,44
|
|GARAN
|6,90
|298.295.725
|% 0,27
|
|JANTS
|888,80
|215.239.713
|% 7,47
|
|SISE
|7,46
|207.016.004
|% 0,95
|
|BJKAS
|8,75
|398.916.982
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|298.295.725
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,71
|122.376.193
|% -6,78
|
|PETKM
|6,10
|179.304.135
|% 1,84
|
|SISE
|7,46
|207.016.004
|% 0,95
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1571
|8,1644
|% 0,15
|
|Euro
|9,5939
|9,6096
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,2877
|11,3443
|% 0,42
|
|Frank
|8,6277
|8,6797
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1710
|2,1819
|% 0,17
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,66
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-1,24
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