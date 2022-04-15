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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.04.2022 10:20
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
14.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.04.2022 ve TTSG:10560
Açıklamalar

Bankamızın 2022 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.  
31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bankamız denetçisi olarak seçimine ilişkin alınan karar 15.04.2022 tarihli ve 10560 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021016


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