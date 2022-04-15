***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2022Tescil Tarihi14.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.04.2022 ve TTSG:10560AçıklamalarBankamızın 2022 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin 31.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bankamız denetçisi olarak seçimine ilişkin alınan karar 15.04.2022 tarihli ve 10560 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021016BIST